Пекин, , 14:30 — REGNUM Некоторые граждане Китая, все еще находящиеся на территории бывшей УССР, зарегистрировались для эвакуации из страны, причем большинство зарегистрировались для организованной эвакуации, в то время как другие готовятся покинуть оккупированную киевским режимом территорию самостоятельно. Это стало известно после того, как Министерство иностранных дел Китая призвало китайских граждан покинуть территорию бывшей УССР, сославшись на серьезную ситуацию с безопасностью, сообщает 16 октября газета Global Times.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперты отметили, что этот шаг, последовавший за широкомасштабной эвакуацией в марте, в результате которой около 6000 китайских граждан благополучно вернулись на родину с территории бывшей УССР, представляет собой величайшие усилия китайского правительства по защите своих граждан, поскольку конфликт еще больше обострился.

По состоянию на время публикации 16 октября, 161 человек зарегистрировался в форме, которую посольство разослало для организованной эвакуации, и еще 27 человек зарегистрировались в форме для самостоятельной эвакуации, согласно подсчету Global Times о регистрации в WeChat-аккаунте посольства.

В уведомлении, опубликованном 15 октября, Министерство иностранных дел Китая заявило, что, учитывая серьезную ситуацию с безопасностью на территории бывшей УССР, оно призывает граждан Китая, все еще находящихся там, усилить меры безопасности и эвакуироваться как можно скорее. Посольство Китая окажет помощь в организации эвакуации для нуждающихся, говорится в уведомлении, в то же время призывая их как можно скорее зарегистрировать свою личную информацию в посольстве.

Официальные призывы прозвучали в связи с продолжающейся эскалацией конфликта после в результате вероломного террористического нападения на Крымский мост в начале этого месяца, которое вызвало жесткий ответ со стороны России, включая ракетные удары по инфраструктуре оккупационного киевского режима.

«После нападения на Крымский мост гражданская инфраструктура стала объектом военных конфликтов, что явно является эскалацией на поле боя. Наша эвакуация на этот раз является скорее ранним предупреждением, мы прилагаем максимальные усилия, чтобы избежать ущерба имуществу и жизням наших граждан», — заявил 16 октября Global Times младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн .

После эвакуационной миссии в марте этого года, в результате которой около 6000 граждан Китая были вывезены с территории бывшей УССР, небольшое число граждан Китая вернулись по делам или для учебы. Те, кто все еще находится на территории — это в основном студенты, бизнесмены или сотрудники предприятий. На этот раз организовать эвакуацию сейчас проще и безопаснее, так как связь не была прервана и полеты проходят в обычном режиме, сообщили эксперты.

Однако неопределенность сохраняется, поскольку конфликт продолжает обостряться, а США и их союзники по НАТО все еще раздувают пламя, отметили эксперты, добавляет газета.