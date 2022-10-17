Томск, , 14:27 — REGNUM ЗАГСы Томской области за девять месяцев 2022 года зарегистрировали 5440 браков. Развелись за тот же период 3577 пар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Брак, семья, ЗАГС Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Наиболее популярными для молодожёнов стали летние месяцы с июня по сентябрь, когда зарегистрировали свои отношения 3554 пар.

«Географически по числу браков в регионе лидирует Томск: в январе–сентябре здесь поженились 3 933 пары, еще 1 507 союзов было зарегистрировано в других городах и районах Томской области», — отметили в администрации.

280 свадеб сыграно с иностранцами. Чаще всего жители региона вступали в брак с гражданами Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и других стран ближнего зарубежья. Из дальнего зарубежья в Томске создали семьи граждане Вьетнама, Италии, Ирака, Индии, Нигерии, Палестины, Португалии, Франции и так далее.