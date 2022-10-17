Москва, 17 октября 2022, 14:26 — REGNUM Более двух миллиардов рублей будет выделено 11 аэропортам городов юга и центра России на компенсацию операционных расходов, сообщили 17 октября в пресс-службе правительства Российской Федерации.
Данные средства помогут сохранить штат аэропортов, в также оперативно возобновить обслуживание полетов
Поддержка будет выделена аэропорта Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Липецка, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя. Как сообщало ИА REGNUM, полёты в эти аэропорты временно приостановлены с 24 февраля.