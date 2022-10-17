Москва, 17 октября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Более двух миллиардов рублей будет выделено 11 аэропортам городов юга и центра России на компенсацию операционных расходов, сообщили 17 октября в пресс-службе правительства Российской Федерации.

Александр Полегенько ИА REGNUM Аэропорт Симферополя

Данные средства помогут сохранить штат аэропортов, в также оперативно возобновить обслуживание полетов.

«Важно и дальше обеспечивать транспортную связанность населенных пунктов, куда были ограничены полеты, одновременно расширяя альтернативные виды транспорта, чтобы люди могли добраться до места назначения, а бизнес не испытывал логистических затруднений», — сказал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Поддержка будет выделена аэропортам Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Липецка, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя. Как сообщало ИА REGNUM, полёты в эти аэропорты временно приостановлены с 24 февраля.