Москва, , 14:26 — REGNUM На рассмотрении в правительстве РФ находятся законопроекты, которые дадут дополнительные поступления от обеления рынка табака. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В бюджете мы не увеличивали налоговую нагрузку с точки зрения косвенных налогов, за исключением акциза на сладкие напитки, но по НДС и по акцизам на табак поставили дополнительные себе задания. Это связано с тем, что мы планируем использовать современные методы администрирования. Налоговая служба имеет на это все необходимые возможности и подготовили по табаку целый пакет законодательных инициатив, которые надеемся внести в ближайшее время. В правительстве это сейчас рассматривается и даст нам дополнительные поступления от обеления этого рынка», — сказал министр.

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