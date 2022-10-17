* запрещённая в России организация

Кабул, 17 октября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Временный поверенный в делах Великобритании в Кабуле Хьюго Шортер, реагируя на недавние заявления президента России Владимира Путина, указал, что его страна не поддерживает тех, кто стремится добиться политических перемен в Афганистане с помощью насилия.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Напомним, недавно Владимир Путин обвинил Запад в том, что он поддерживает оппозицию «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и создаёт угрозу границам некоторых стран.

Хьюго Шортер, временный поверенный в делах Великобритании, назвал заявления российского лидера «ложной информацией» и добавил, что его страна ясно дала понять, что не поддерживает тех, кто стремится добиться политических перемен в Афганистане с помощью насилия.

«Великобритания продолжает продвигать стабильность, права человека и надлежащее управление, в том числе путём практического взаимодействия с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — написал Шортер в Twitter.

Ранее глава Российского государства Владимир Путин подчеркнул, что необходимо предотвратить возобновление гражданской войны в Афганистане. Он заявил, что осознаёт опасность и поддерживает необходимые контакты с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под давлением иностранных спецслужб закрывает глаза на появление баз террористов на севере, а трансграничные связи джихадистов представляют угрозу для всех нас», — добавил президент России.

Между тем спецпредставитель Евросоюза также заявил, что впервые согласен с Путиным в том, что гражданская война в Афганистане не отвечает интересам народов Афганистана и Средней Азии.