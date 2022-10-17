Тамбов, 17 октября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем 17 октября на трассе Р-22 вблизи села Стрельцы Тамбовской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, около 12:40 на 446 км в ДТП попал рейсовый автобус № 501 сообщением Мичуринск — Тамбов. Спасатели оперативно помогли устранить последствия аварии, на месте работали 33 человека, 13 единиц техники.

В результате ДТП пострадали семь человек, погибших нет.