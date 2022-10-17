Уфа, 17 октября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Обжаловать прекращение уголовного дела по резонансному ДТП намерены сотрудники прокуратуры Башкирии. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства в своем официальном телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что Кировский районный суд г. Уфы вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон в отношении 28-летней женщины, которую ранее обвинили в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

По версии следствия, в дневное время в июле 2022 года фигурантка уголовного дела, сидя за рулем автотранспортного средства, совершила наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора.

Сообщается, что в результате ДТП 29-летняя женщина и её четырехлетний ребенок скончались на месте от полученных травм.

«В ходе судебного разбирательства от потерпевшего поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимой. Принимая во внимание степень общественной опасности совершенного преступления, наступившие последствия в виде смерти двух лиц, в том числе малолетнего, государственный обвинитель возражал против его удовлетворения», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что вынесенное судебное решение будет обжаловано в апелляционном порядке.