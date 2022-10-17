Астана, , 14:24 — REGNUM Районный суд в Астане признал недействительным протокол заседания республиканского общественного объединения «Мұқалмас» о выдвижении кандидатом в президенты Казахстана Нуржана Альтаева. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба суда.

Казахстан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Судом установлено, что на общем собрании РОО «Мұқалмас» большинство участников проголосовало против выдвижения Нуржана Альтаева кандидатом в президенты РК», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд ознакомился с видеозаписью заседания. На нём выдвижение Альтаева поддержали шесть человек, а 11 были против. Проверку проводили на основании жалобы, поступившей в Центризбирком республики и в суд.

Стоит отметить, что в настоящее время ЦИК Казахстана зарегистрировал троих кандидатов в президенты, в том числе действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева.

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