Калуга, , 14:37 — REGNUM В Калужской области на селе проживает почти четверть населения. Эти люди вносят весомый вклад в экономику региона, обеспечивают область продовольствием, их нелёгкий труд заслуживает глубокого уважения и внимательного отношения к обустройству жизни на селе. И здесь огромная роль отводится государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом 17 октября шёл разговор на заседании регионального правительства сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сельские жители составляют почти четверть населения Калужской области Министерство сельского хозяйства Калужской области

По словам министра сельского хозяйства региона Леонида Громова в 2022 году на мероприятия госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» будет направлено 596,2 млн рублей. Это позволяет привлечь федеральные средства на улучшение жилищных условий сельских семей, на строительство и ремонт Домов культуры, школ, других социальных объектов, на газификацию, на водоснабжение, развитие дорожной сети, благоустройство территорий. В совокупности с другими программами улучшение жизненной среды помогает сохранить и привлечь на село молодых специалистов. Одно из наиболее востребованных направлений госпрограммы — мероприятия по жилищному обеспечению. Социальные выплаты на улучшение жилищных условий предоставлены 14 сельским семьям. Построено и приобретено более 1100 кв. м жилья, что на 300 кв. м больше плана. При помощи сельской ипотеки улучшили жилищные условия 59 семей. Общий объем льготных кредитов по программе сельской ипотеки почти 150 млн рублей. По оценке главы регионального минсельхоза, создание современной социальной инфраструктуры на сельских территориях существенно повышает привлекательность проживания на селе.

«Принципиально важным является то, что решение проблем благоустройства осуществляется исключительно по инициативе сельских жителей при участии представителей бизнеса. Такой подход формирует у населения хозяйский подход к вопросам обустройства и повышает роль и влияние муниципалитетов. В текущем году в мероприятиях программы участвуют практически все муниципальные районы. На сегодня полностью завершены все 23 объекта благоустройства, а это спортивные, детские площадки, зоны отдыха, пешеходные коммуникации, освещение», — отметил Леонид Громов.

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