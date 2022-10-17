Донецк, , 14:23 — REGNUM Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли населённый пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukr

Уточняется, что обстрел Минерального со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 13:32 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Горловка, Пантелеймоновка и Донецк были в очередной раз обстреляны киевскими боевиками.