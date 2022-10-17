Ростов-на-Дону, 17 октября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В Ростовской области из-за сильного ветра уровень воды в реке Дон снизился до неблагоприятных отметок. 17 октября ситуация нормализуется, сообщает Ростовский гидрометцентр.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Река Дон

Так, ночью и утром 17 октября на устьевом участке реки Дон сохранялись низкие уровни воды, от Аксая до Азова — в пределах неблагоприятных отметок и ниже.

Согласно прогнозу синоптиков, ветер сменил направление, что благоприятно повлияет на гидрологическую обстановку.