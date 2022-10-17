Омск, 17 октября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Мэр Омска Сергей Шелест 17 октября в своём телеграм-канале сообщил о том, что ему поступают вопросы о помощи мобилизованным.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Друзья, ко мне поступают вопросы примерно одинакового содержания: куда можно привезти вещи, постельные принадлежности, продукты длительного хранения, бытовую технику и бытовую химию для обеспечения нужд мобилизованных омичей и жителей других регионов, проходящих подготовку в Омском бронетанковом инженерном институте и 242-м Учебном центре ВДВ», — пишет Шелест.

По его словам, омичи хотят помочь нашим защитникам от чистого сердца: «Тысячи людей хотят проявить свое неравнодушие, участие и заботу». Шелест отметил, что солдаты и офицеры обеспечены всем необходимым, однако «поток желающих передать посылки не иссякает». Оказать помощь хотят даже «целые компании и предприятия».

Чтобы систематизировать работу по приёму гуманитарной помощи, власти Омска решили организовать пункт сбора на базе бывшего Пассажирского предприятия № 7 на улице Нефтезаводской, 40. Здесь есть условия для разгрузки — погрузки, временного хранения собранного, удобные подъездные пути. Пункт открыт с 09:00 до 17:00 по местному времени с понедельника по пятницу.

Также продолжает работу Центр сбора гуманитарной помощи на улице Красный Путь, 9, организованный Ассоциацией волонтёрских центров и Общероссийским Народным фронтом при поддержке Росмолодёжи.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Власти Омской области подчеркнули, что каждому мобилизованному из региона выплатят по 100 тысяч рублей. Семьям мобилизованных помогают волонтёры.