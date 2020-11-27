Джакарта, 17 октября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Индонезийские политические партии сотрудничают с Коммунистической партией Китая, сообщает CNN Indonesia.

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Существует по меньшей мере пять партий, которые, по данным издания, находятся в партнерстве с КПК. К ним относятся Демократическая партия борьбы Индонезии, Движение за великую Индонезию, Демократическая партия, Национально-демократическая партия и Исламская партия.

Сотрудничество индонезийских партий вызывает беспокойство, учитывая, что они часто называют растущую мощь Китая в Индонезии формой коммунистической угрозы. Эта идеология также считается угрозой государственному суверенитету.

В 2013 году Демократическая партия борьбы Индонезии направила 15 сотрудников в Китай для проверки детских медицинских центров и изучения партийного менеджмента. Два года спустя председатель партии Мегавати Сукарнопутри посетила провинцию Шэньчжэнь, чтобы открыть здание Индонезийско-китайского центра сотрудничества.

По словам заместителя директора международного отдела Центрального комитета КПК, партия уделяет большое внимание политическим событиям в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо примет участие, а также станет главным докладчиком на конференции по управлению новой столицы.

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