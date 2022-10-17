Санкт-Петербург, 17 октября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов своим распоряжением освободил от занимаемой должности начальника мобилизационного управления администрации губернатора Санкт-Петербурга Виктора Шевченко. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Gov.spb.ru Смольный

Вместо Шевченко с 17 октября на эту должность назначен Владимир Буянов, ранее работавший первым заместителем начальника мобилизационного управления.

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Причины отставки чиновника Смольного на фоне частичной мобилизации не называются, однако в последние дни в Петербурге вызвали большой общественный резонанс факты массового вручения повесток в военкомат в подъездах, холлах и во дворах жилых многоквартирных домов, а также факты призыва на службу людей, не подлежащих мобилизации, согласно разъяснениям Минобороны России.