Москва, 17 октября 2022, 14:16 — REGNUM Счетная палата РФ видит риски недопоступления доходов в федеральный бюджет на 638 млрд рублей в 2023 году, 593 млрд рублей в 2024 году и 617 млрд рублей в 2025 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, это следует из заключения аудиторов на проект федерального бюджета на ближайшую трехлетку.

Здание Счетной палаты
Здание Счетной палаты
Audit.gov.ru

«По оценке Счетной палаты, в 2023, 2024 и 2025 годах риски недопоступления с учетом дополнительных поступлений составят 638 983,4 млн рублей (0,43% к ВВП), 593 854,2 млн рублей (0,37% к ВВП) и 617 677,4 млн рублей (0,36% к ВВП), соответственно», — говорится в заключении Счетной палаты.

Общий объем доходов федерального бюджета в 2023 году, согласно законопроекту, прогнозируется в сумме 26,13 трлн рублей, что на 5,6% меньше оценки поступления доходов по итогам 2022 года. В 2024 году объем доходов может составить 27,24 трлн рублей, что на 4,2% больше, чем в 2023 году, а в 2025 году — 27,98 трлн рублей (то есть плюс 2,7% к 2024 году).

Счетная палата провела оценку рисков недопоступления доходов федерального бюджета и возможных резервов поступления доходов. Наибольшие риски аудиторы видят в части поступления НДС, акцизов, налогов и сборов за пользование природными ресурсами и доходов от внешнеэкономической деятельности.

Одновременно Счетная палата указала на резервы дополнительных поступлений доходов по ряду налогов и неналоговых платежей. Здесь большой потенциал аудиторы видят в работе с задолженностью.

В Госдуме идет обсуждение главного финансового документа страны на ближайшую трехлетку.

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