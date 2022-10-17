Москва, 17 октября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Счетная палата РФ видит риски недопоступления доходов в федеральный бюджет на 638 млрд рублей в 2023 году, 593 млрд рублей в 2024 году и 617 млрд рублей в 2025 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, это следует из заключения аудиторов на проект федерального бюджета на ближайшую трехлетку.

Audit.gov.ru Здание Счетной палаты

«По оценке Счетной палаты, в 2023, 2024 и 2025 годах риски недопоступления с учетом дополнительных поступлений составят 638 983,4 млн рублей (0,43% к ВВП), 593 854,2 млн рублей (0,37% к ВВП) и 617 677,4 млн рублей (0,36% к ВВП), соответственно», — говорится в заключении Счетной палаты.

Общий объем доходов федерального бюджета в 2023 году, согласно законопроекту, прогнозируется в сумме 26,13 трлн рублей, что на 5,6% меньше оценки поступления доходов по итогам 2022 года. В 2024 году объем доходов может составить 27,24 трлн рублей, что на 4,2% больше, чем в 2023 году, а в 2025 году — 27,98 трлн рублей (то есть плюс 2,7% к 2024 году).

Счетная палата провела оценку рисков недопоступления доходов федерального бюджета и возможных резервов поступления доходов. Наибольшие риски аудиторы видят в части поступления НДС, акцизов, налогов и сборов за пользование природными ресурсами и доходов от внешнеэкономической деятельности.

Одновременно Счетная палата указала на резервы дополнительных поступлений доходов по ряду налогов и неналоговых платежей. Здесь большой потенциал аудиторы видят в работе с задолженностью.

В Госдуме идет обсуждение главного финансового документа страны на ближайшую трехлетку.

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