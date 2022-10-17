Минск, , 14:16 — REGNUM Объекты железнодорожной инфраструктуры на границе с Белоруссией взяты под охрану вооружённых сил страны. Как сообщили 17 октября в пресс-службе минобороны республики, основная цель мероприятий по усилению государственной границы — обеспечение безопасности граждан Белоруссии, пресечение нарушения государственной границы, исключение каналов поставки оружия и боеприпасов.

Флаг Белоруссии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Вооружённые силы Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны государственной границы. С целью недопущения диверсий и провокаций под охрану взяты мосты, переезды, железнодорожные пути, оборудованы позиции для стрельбы из стрелкового оружия и военной техники», — уточнили в оборонном ведомстве.

В минобороны добавили, что задачи по усилению охраны госграницы выполняются с участием территориальных органов МВД и Государственного пограничного комитета.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в рамках введённого в республике режима контртеррористической операции ведётся усиленный контроль за обстановкой, а также на внешнем периметре границ. Он отметил, что режим КТО в Белоруссии был объявлен в связи с поступающим извне массивом информации о возможных провокациях на прилегающей территории, в том числе о возможной попытке провокационного захвата отдельных частей территории республики.

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