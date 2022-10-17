Нижний Новгород, , 14:15 — REGNUM Среди военнослужащих, погибших в результате террористического акта на полигоне в Белгородской области, были добровольцы из Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном правительстве сегодня, 17 октября.

Траур

Точное количество погибших нижегородцев власти Нижегородской области не называют.

Губернатор Глеб Никитин выразил соболезнования семьям погибших земляков и пообещал оказать им необходимую помощь.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 16 октября, на полигоне Западного военного округа в Белгородской области произошёл теракт — двое террористов, приехавших в Россию из одной из стран СНГ, обстреляли личный состав подразделения. Ответным огнём террористы были уничтожены.

В результате террористического акта погибли 11 человек и ещё 15 были ранены.