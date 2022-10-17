Тюмень, , 14:13 — REGNUM В Тюменской области за девять месяцев потратили более 27 миллиардов рублей, или 77% на здравоохранение региона. Об этом сообщила директор областного департамента здравоохранения Наталья Логинова на заседании президиума регионального правительства 17 октября.

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На модернизацию первичного звена здравоохранения в 2022 году из бюджета Тюменской области будет потрачено более одного миллиарда рублей.

«В этом году в рамках проекта планируется капитально отремонтировать семь объектов здравоохранения и начать ремонты еще на пяти объектах, ввод которых запланирован на 2023 год. Также в текущем году планируется завершить строительство поликлиники в селе Каскара Тюменского района», — отметила Наталья Логинова.

Помимо этого, в планах — замена помещений двух фельдшерско-акушерских пунктов и семи врачебных амбулаторий современными модульными зданиями.