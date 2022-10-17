Москва, 17 октября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Еще несколько дней назад власти Москвы заявляли, что план по мобилизации выполнен лишь на 50%, напомнил в своем комментарии 17 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении мобилизации в Москве. По его словам, военком Москвы сообщил, что задачи по частичной мобилизации выполнены в полном объеме, пункты сбора мобилизованных закрываются, а разосланные повестки прекращают свое действие.

«Заявление военкома Москвы поразило. Это что же получается, уклонились, и так тому и быть? Замечательный урок на будущее для старых и новых уклонистов! Вот она — настоящая воспитательная работа, о необходимости усиления которой постоянно говорит президент России.

А ведь, помнится, всего несколько дней назад власти заявляли, что план по мобилизации в Москве выполнен лишь на 50%. Неужели добрали? Что-то не верится. Или чего-то испугались?

Шатающиеся, беспринципные люди во власти. И общество, соответственно, такое же», — отметил Михаил Демурин.