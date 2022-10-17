Кишинёв, 17 октября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Вице-премьер Молдавии министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и его команда провоцируют Газпром перестать поставлять газ в республику. Об этом 17 октября заявил журналистам экс-президент страны Игорь Додон.

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«Если не будет газа, не будет и электричества, и «братья-румыны» нам не помогут», — сказал Додон.

Он отметил, что нужно установить контакт с российской стороной для улучшения условий поставок, а также компенсировать жителям резкое подорожание услуг ЖКХ. При этом Додон сомневается, что это получится, пока власть в стране «работает против интересов граждан».

Напомним, ранее Додон заявлял, что власти Молдавии якобы специально нарушают условия контракта на поставку газа, чтобы Газпром прекратил поставки. Это якобы нужно для заключения «непрозрачных» соглашений с западными компаниями ради личной выгоды.