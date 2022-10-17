Уфа, , 14:14 — REGNUM Центр компетенций геопарков России и стран СНГ намерены создать в Башкирии. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Геопарк Янган-Тау (Башкортостан) Mnr.gov.ru

Сообщается, что данный центр планируется создать на базе Башкирского государственного университета и геопарка Янган-Тау к 2030 году.

«Во всемирной сети уже более 160 геопарков. И нам нужно быть среди лидеров. Важно соответствовать всем требованиям, которые каждый год меняются, планка ЮНЕСКО постоянно становится выше и выше. Нам необходимо, во-первых, совершенствовать сам геопарк, внедрять новые современные технологии, но самое главное — научное сопровождение, без этого мы теряем определённое преимущество», — приводит пресс-служба слова директора АО Санаторий «Янган-Тау» Альфреда Акбашева.

Сообщается, что центр будет работать над решением разных проблем территорий, важных в общемировой повестке.

«В течение всего этого года наш университет сопровождает работу глобального геопарка ЮНЕСКО «Янган-Тау», геопарка Торатау, природных парков «Иремель» и «Мурадымовское ущелье», биосферного резервата «Башкирский Урал», — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности ректора Башкирского государственного университета Вадима Захарова.