Москва, 17 октября 2022, 14:10 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) удовлетворено тем, как Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) работает в вопросе выдачи спортсменам разрешений на терапевтическое использование запрещённых субстанций и методов (TUE) для лечения. Об этом 17 октября заявила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

Контроль допинга
Контроль допинга
Flymed.org

«Что касается выдачи разрешений на терапевтическое использование, то никаких претензий со стороны WADA к нам нет», — сказала Логинова.

Она добавила, что РУСАДА получает очень хорошие отзывы.

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь 2022 года РУСАДА получило от спортсменов 50 запросов на TUE. В 25 случаях агентство пошло навстречу атлетам.

Читайте ранее в этом сюжете: РУСАДА назвало самых часто тестируемых на допинг спортсменов