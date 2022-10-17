Москва, 17 октября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) удовлетворено тем, как Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) работает в вопросе выдачи спортсменам разрешений на терапевтическое использование запрещённых субстанций и методов (TUE) для лечения. Об этом 17 октября заявила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

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«Что касается выдачи разрешений на терапевтическое использование, то никаких претензий со стороны WADA к нам нет», — сказала Логинова.

Она добавила, что РУСАДА получает очень хорошие отзывы.

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь 2022 года РУСАДА получило от спортсменов 50 запросов на TUE. В 25 случаях агентство пошло навстречу атлетам.