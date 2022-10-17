София, 17 октября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В результате масштабной операции, проведённой сотрудниками болгарской пограничной полиции и жандармерии, в районе города Пазарджик на юге страны была задержана большая группа нелегальных мигрантов. Об этом 17 октября сообщает БНР.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

Согласно официальной информации, 75 граждан Афганистана находились в рефрижераторе грузового автомобиля, следовавшего из Греции в одну из стран Западной Европы. Среди задержанных лиц оказалось много женщин и детей.

По последним данным, мигранты были доставлены в центр временного содержания беженцев. Им предоставлено питание и медицинская помощь. Ведется расследование.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о реализации масштабной программы по борьбе с незаконной миграцией. За последние два месяца в регионе было задержано около 3 тыс. иностранцев, ранее нелегально пересекших болгарскую границу.