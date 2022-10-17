Ярославль, , 14:18 — REGNUM Мэрия Ярославля будет искать нового подрядчика отлова бездомных животных. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Собака State Farm

Новый подрядчик стал нужен из-за того, что предыдущий срывает условия договора. Напомним, 9 августа ярославские власти заключили контракт на 4,5 млн рублей с компаний из Липецка. Это был единственный участник аукциона. Приступить к работе организация должна была 15 августа, но начала отлов практически спустя месяц. Известно, что подрядчик смог отловить двух агрессивных собак, которых поместили в приют при МУП «Спецавтохозяйство».

«В связи с тем, что подрядной организацией не проводятся работы по отлову животных, заказчиком ведётся претензионная работа. В план-график включена закупка на 2023 год», — пояснили в департаменте городского хозяйства мэрии.

Контакт с подрядчиком пока не расторгнут.

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