Ярославль, 17 октября 2022, 14:18 — REGNUM Мэрия Ярославля будет искать нового подрядчика отлова бездомных животных. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.
Новый подрядчик стал нужен из-за того, что предыдущий срывает условия договора. Напомним, 9 августа ярославские власти заключили контракт на 4,5 млн рублей с компаний из Липецка. Это был единственный участник аукциона. Приступить к работе организация должна была 15 августа, но начала отлов практически спустя месяц. Известно, что подрядчик смог отловить двух агрессивных собак, которых поместили в приют при МУП «Спецавтохозяйство».
Контакт с подрядчиком пока не расторгнут.
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