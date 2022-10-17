Богучанский район, Красноярский край, , 14:07 — REGNUM В Богучанском районе Красноярского края проводится проверка по факту гибели дедушки и внука в результате утопления в водоёме. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону.

Утопление Forpostsevastopol.ru

17 октября в следственные органы поступила информация об обнаружении в автомобиле на берегу реки Ангара в селе Богучаны тел двоих мужчин — 85-летнего и 33-летнего. Специалисты осмотрели тела и не обнаружили признаков, указывающих на криминальный характер смерти. По данному факту проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным, вечером 15 октября жители Богучан — дедушка и его внук — приехали отдохнуть на берег Ангары. Мужчины употребили спиртное, сели в машину и решили уехать с места отдыха. Однако внук не справился с управлением, машина съехала с горы в реку. Тела мужчин в автомобиле утром 17 октября нашёл рыбак.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, подытожили в ведомстве.

Добавим, по данным краевого главка МЧС на 30 сентября, с начала 2022 года на акваториях Красноярского края зарегистрировано 69 происшествий, утонули 65 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года в реке Кама Рыбно-Слободского района Татарии обнаружили тела двух мужчин. Трагедия произошла около деревни Красный Яр. По предварительной информации, трое рыбаков перевернулись на моторной лодке. Один мужчина смог спастись, двое рыбаков утонули.

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