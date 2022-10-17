София, 17 октября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Национальное агентство доходов и сборов Болгарии (НАД) выставило на аукцион 1397 боевых и охотничьих ружей, а также пистолетов и боеприпасов к ним, в разное время изъятых у владельцев по решению суда. Об этом 17 октября сообщает софийская газета «Телеграф».

QuinceMedia Аукцион

Согласно официальной информации, общая стартовая цена лотов составила $122 тыс. Среди представленных экземпляров — российские изделия «ИЖ», «Тула» и «ПМ». Отдельными партиями продаются западные аналоги.

Аукцион проходит в режиме тайных (анонимных) сделок. Потенциальному покупателю необходимо предъявить лицензию на владение оружием и взрывчатыми веществами. Конечный срок подачи заявок на участие в мероприятии истекает 3 ноября нынешнего года.