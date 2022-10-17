Москва, 17 октября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В советской школе воспитание учащихся было неотъемлемой частью учебного процесса, в школе российской эта деятельность долгие годы не велась, что разрушительным образом сказалось не только на нравственной стороне дела, но и на самом учебном процессе, отметил в своем комментарии 17 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

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Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин дал поручение о создании должности советника директора по воспитанию в профессиональных образовательных организациях России с 2023—2024 учебного года.

«Не вызывает сомнений, что как в общеобразовательных школах, так и в учреждениях профессионального образования должны работать педагоги, в задачу которых входил бы именно воспитательный процесс. В советской школе воспитание учащихся было неотъемлемой частью учебного процесса. В современной российской школе данная деятельность долгие годы не велась, и это разрушительным образом сказалось не только на нравственной стороне дела, но и на самом учебном процессе. Теперь восстанавливать всё это будет тяжело.

Главная проблема воспитательной работы в школе, однако, не в этом — она в низком качестве самого учебного процесса, в том, чем наполнена программа. Учителя с большим стажем работы в школе пишут мне, что те «нововведения», которыми напичканы современные программы и которые мешают детям осваивать материал, могли придумать только «совершенно далекие от вопросов образования и воспитания люди» — цитата. Большинство чиновников современного Минпроса, продолжают они, «сами учителями НЕ были». Это многое объясняет.

При некоторых положительных изменениях, внесённых в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, основные его проблемы, его язвы остались нетронутыми. Главная из них — это обязательное профильное обучение и преподавание почти всех дисциплин на двух уровнях: базовом и углублённом. Это путь сегрегации.

Добавлю ещё одну проблему, мешающую должным образом вести воспитательную работу в школах: низкий социальный статус учителя в нашей стране. Она как была, так и остаётся нерешённой.

Одним словом, школе, учителям можно и нужно, конечно, поставить ещё и задачу воспитания, но пока школа не будет качественно решать главную свою задачу, то есть обучение предметам, поднять воспитательную работу на должный уровень не удастся», — отметил Михаил Демурин.