Веллингтон, 17 октября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Совет по искусству Новой Зеландии усомнился в актуальности произведений британского драматурга Уильяма Шекспира и прекратил финансирование популярной шекспировской программы для школьников, утверждая, что она не соответствует «современному художественному контексту» и опирается на жанр, «находящийся в рамках канона империализма».

Уильям Шекспир

Однако многие не согласны с решением совета, включая премьер-министра страны Джасинду Ардерн.

«Я сама участвовала в программе «Шекспир в школах». Я считаю, что это была замечательная программа», — сказала Ардерн.

По ее словам, у школьников, интересующихся драматическим искусством, нет больших возможностей для общения со сверстниками из других школ.

«Я была одной из таких детей. И поэтому я бы хотела, чтобы у других детей были такие возможности», — сказала она.

Ардерн добавила, что решение о финансировании зависит не от нее и даже не от правительства. Совет по искусству существует на деньги налогоплательщиков, но действует независимо.

Новозеландский центр «Шекспировский Глобус» уже 30 лет организует школьные программы, семинары и фестивали. Школьники ставят спектакли, создают для них музыку и костюмы. Зачастую действие пьес, написанных более 400 лет назад, переносится в современность или им дается новая интерпретация.

Ежегодно центр получал от Совета по искусству около 30 000 новозеландских долларов (17 000 долларов США), что составляет около 10% от общего бюджета. Исполнительный директор центра Дон Сандерс сказала, что отказ от финансирования ошеломил ее.

«Я была потрясена и возмущена до глубины души», — сказала она.

По ее словам, за эти годы в фестивалях и программах приняли участие более 120 000 школьников, и многие из них стали профессионалами в театре или кино, а другим полученные актерские навыки пригодились в последующей жизни, например в адвокатской практике.