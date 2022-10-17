Бильбао, Испания, , 14:05 — REGNUM Болельщики испанского клуба «Атлетик» (Бильбао) вывесили на трибуне флаги ДНР, СССР и Знамя Победы, сообщает 17 октября РИА Новости.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл во время домашнего матча против мадридского «Атлетико». Флаги ДНР, СССР, а также Знамя Победы были вывешены на фанатской трибуне арены «Сан-Мамес», домашнем для команды из Бильбао.

Матч завершился победой гостей, единственный мяч забил Антуан Гризманн.

Отметим, что Бильбао входит в автономное сообщество Страна Басков. Это не первый случай поддержки Донбасса болельщиками клуба. Так, в марте 2022 года они поддержали ДНР и ЛНР, а также выступили против киевского режима и НАТО.

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