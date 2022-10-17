Москва, , 14:04 — REGNUM Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») считает, что экспорт российской нефти в ближайшие годы не будет увеличиваться в натуральном выражении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Александр Жуков Kremlin.ru

По словам парламентария, доходы российского бюджета и платежный баланс во многом зависят от прогноза по экспорту нефти. Он отметил, что проект федерального бюджета на 2023–2025 годы построен на прогнозе увеличения экспорта нефти в натуральном выражении.

«Этот прогноз был составлен до того, как были приняты Европейским союзом определенные решения по ограничению и также решения семерки по ограничению цен на российскую нефть или пока это не учтено? У меня, например, есть большие сомнения по поводу того, что экспорт нефти у нас будет увеличиваться в натуральном выражении», — сказал вице-спикер Госдумы в ходе заседания думского комитета по бюджету и налогам.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников пояснил, что надо смотреть одновременно два показателя — экспорт нефти и экспорт нефтепродуктов.

«У нас с вами существенно сокращается экспорт нефтепродуктов на 35 млн тонн на трехлетке, соответственно, экспорт нефти как более простого продукта со значительно большей возможностью перевозки, транспортировки большими плечами, является более устойчивым. Поэтому как раз на мировом рынке наша доля на рынке нефтепродуктов сокращается и сокращается достаточно ощутимо, потому что это, в первую очередь, европейский рынок. Сырая нефть, которую мы продаем, продолжает пользоваться спросом. Мы ее перекидываем, переориентируем на новые рынки. Мы очень детально этот момент смотрели с Минэнерго и это очень сбалансированный прогноз», — пояснил министр.

Читайте ранее в этом сюжете: Решетников уверен, что при новых санкциях РФ сохранит объемы поставок нефти

Читайте развитие сюжета: Силуанов анонсировал дополнительные доходы от обеления табачного рынка