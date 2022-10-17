Барнаул, , 14:03 — REGNUM Идея привлечь безработных на стройку, на первый взгляд, логичная, но малореализуемая на практике, считает руководитель фракции «Справедливая Россия — за правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

Стройка Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Во-первых, количество безработных в последнее время уменьшается (так, в Алтайском крае в настоящее время их число составляет менее одного процента от трудоспособных с тенденцией к дальнейшему его сокращению).

Во-вторых, те, кто уже зарегистрирован в качестве безработных при желании давно могли трудоустроиться на стройку, но в силу разных причин не делают этого. Предложение же предварительно проводить переподготовку безработных на строительные специальности так же вряд ли заработает — на низкоквалифицированные специальности (как-то каменщики и укладчики) вряд ли большое число желающих обнаружится, а на высококвалифицированные (сварщики, монтажники и др.) учиться достаточно долго и сложно (к тому же возникает вопрос, где учиться, за чей счёт и на что жить во время учебы?)».

Как сообщало ИА REGNUM, привлечь безработных на сбойки предложили в Общественном совете при Минстрое. По данным »Известий», общественники намерены разработать систему привлечения таких граждан на стройки и представить ее в министерство.

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