Москва, 17 октября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Партию новых многофункциональных анестезиологических комплексов МАИА-01 поставил в больницы Башкирии холдинг «Швабе» (входит в состав государственной корпорации «Ростех»). Об этом 14 октября сообщила пресс-служба госкорпорации.

Mos.ru В больнице

Отмечается, что это единственный отечественный аппарат, который совмещает функции искусственной вентиляции легких, наркоза и комплексного мониторинга дыхательной смеси.

При этом уточняется, что названные анестезиологические комплексы могут быть использованы для лечения, как взрослых, так и детей в возрасте старше одного года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что секции первого в России пассажирского катамарана на подводных крыльях были изготовлены и отгружены на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске (входит в Объединенную судостроительную корпорацию — ОСК).