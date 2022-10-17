Архангельск, 17 октября 2022, 14:02 — REGNUM Архангельская область получит финансирование на ликвидацию пяти несанкционированных свалок. Об этом сообщает правительство региона.
По данным ведомства, работы будут проведены на четырех объектах — на трех свалках, расположенных на островных территориях Архангельска, и на одной в Няндоме.
Всего на эти цели, согласно проектно-сметной документации, потребуется 956,1 млн рублей. Из федерального бюджета регион получит 859,1 млн рублей. Софинансирование из бюджета региона составит 97 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область планирует начать сортировку годового объема мусора.