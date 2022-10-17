Архангельск, , 14:02 — REGNUM Архангельская область получит финансирование на ликвидацию пяти несанкционированных свалок. Об этом сообщает правительство региона.

Свалка Oblkompriroda.volgograd.ru

По данным ведомства, работы будут проведены на четырех объектах — на трех свалках, расположенных на островных территориях Архангельска, и на одной в Няндоме.

Всего на эти цели, согласно проектно-сметной документации, потребуется 956,1 млн рублей. Из федерального бюджета регион получит 859,1 млн рублей. Софинансирование из бюджета региона составит 97 млн рублей.

«Общий объем мусора, который будет убран в итоге, — примерно 800 тысяч кубических метров, — пояснил заместитель председателя регионального правительства Евгений Автушенко. — В итоге почти 80 гектаров территории приведем в соответствие с нормативами. Все работы должны быть завершены до 2025 года».

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область планирует начать сортировку годового объема мусора.