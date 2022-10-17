Москва, 17 октября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Юристы аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка выявили 2,5 тыс. сообществ в социальной сети «ВКонтакте», где состоят дети, а также онлайн-игры, где герои являются людьми нетрадиционной ориентации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом сообщила детский омбудсмен России Мария Львова-Белова в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

АНО «Россия — страна возможностей» Мария Львова-Белова

«В ходе мониторинга соцсети «ВКонтакте» выявили 2,5 тыс. сообществ, посвященных ЛГБТ тематике, причем в некоторых группах состоит более 150 участников, часть из них — это несовершеннолетние», — сказала Львова-Белова.

Также, по ее словам, юристы выявили целую серию онлайн-игр, где есть герои нетрадиционной ориентации.

«И мы не можем это блокировать, потому что маркировка 18+, но я знаю, что одним кликом наши дети доступ к таким играм получают», — сказала омбудсмен.

Госдума может принять закон о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в октябре. Планируется создание межфракционной рабочей группы во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым («Единая Россия») по разработке комплексной инициативы.