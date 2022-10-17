17 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter нескончаемые акции протеста. Правительство не справляется со своим населением, а найти козла отпущения не получается.

Джейн Спай, , 14:41 — REGNUM Британия погрязла в протестах. Утром 16 октября министр иностранных дел Великобритании Суэлла Браверман объявила о том, что будет принят новый закон об общественном порядке. В первую очередь он будет направлен на «расправу с разрушительными протестами», которые проводятся экологическими организациями. Голосование в парламенте по вопросу принятия закона пройдет на этой неделе (17-23 октября).

Лиз Трасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Тем временем представители экологических организаций не замедлили с ответом на решение Браверман.

Активисты из Animal Rebellion («Восстание животных») в рамках протеста за переход на растительное питание по всей стране разливали молоко в магазинах. В Сети появились видео из магазинов в Лондоне, Манчестере, Норвиче и Эдинбурге. Протестующие считают, что для Британии есть только «растительное будущее».

«Сторонники Animal Rebellion вернулись к действиям, потому что Лиз Трасс (премьер-министр Великобритании) и Ранил Джаявардена (министр окружающей природы) вновь решили игнорировать призывы к строительству лучшего будущего», — объяснил один из активистов.

Вместе с активистами-вегетарианцами проснулись и участники Just Stop Oil («Просто откажитесь от нефти»). На прошлой неделе, 14 октября, активисты пришли в Национальную галерею и разлили томатный суп на картину Ван Гога «Подсолнухи». 16 октября протестующие перекрыли Парк лейн в Лондоне и раскрасили оранжевой краской фасад автомобильного салона. Демонстранты требуют отозвать недавно выданные лицензии на добычу нефти и газа. Министру внутренних дел они ответили, что не собираются останавливаться, поскольку считают себя «ненасильственным движением гражданского неповиновения».

Активисты из Extinction Rebellion (Восстание вымирания) запланировали свое шествие «Вернем наше будущее» еще до объявления о принятии нового закона, но не отказались от его проведения. Участники движения прошли от Гайд-парка до парламентской площади с флагами, баннерами и барабанами, остановившись недалеко от рисовавших на фасаде салона Aston Martin активистов из Just Stop Oil.

Just Stop Oil не остановились и устроили акцию протеста и сегодня, 17 октября. Два участника организации забрались на мост Королевы Елизаветы II. Мост пришлось перекрыть, из-за чего образовалась пробка длиной в 12 километров. У сидящих на высоте 84 метра требования такие, как и у разрисовавших автосалон, — отменить новые лицензии и разрешения на добычу нефти и газа.

Акция сторонников «Just Stop Oil» Цитата из видео «Everything We Know & Love 14 October 2022 Just Stop Oil»

«Я делаю это потому, что я не хочу сидеть и смотреть до конца своей жизни, как всё, что я люблю, горит. А именно это и происходит», — рассказал Морган, один из активистов.

Он также назвал правительство предателями и объявил, что он и его друг не слезут с моста, пока правительство не сделает «значимое заявление», с которым Великобритания в экстренном порядке перейдет на возобновляемые источники энергии.

Многие пользователи соцсетей поддержали проведение митингов. Даже те, кто не согласен с идеями активистов, отметили, что подобные протесты показывают несогласие с политикой правительства в целом.

Комментаторы считают, что британское правительство своими руками разрушает страну. И виной тому является совсем не Россия или конфликт на территории бывш. УССР.

«Очевидно, что катастрофа, которая сейчас разворачивается в Великобритании, стала прямым последствием выхода из Евросоюза. Brexit привел к исчезновению умных и сострадательных депутатов-консерваторов. Чтобы довести Brexit до конца, Консервативная партия съела сама себя и теперь разрушает страну», — прокомментировал @ProEurope2019.

«Вестминстер делает прекрасную работу по уничтожению Великобритании. У Шотландии нет другого выхода, кроме как искать себе будущее вне Соединенного Королевства. Если хотите кого-то винить, вините Тори», — посоветовала @kirsti_kean.

«Россия не является причиной всех проблем в Великобритании и других европейских странах. Специальная военная операция не является причиной того, что в Европе нет ни газа, ни возобновляемых источников энергии. Западные правительства себе в ноги стреляли очень долго, а теперь они смотрят, как их страны истекают кровью. Прекратите винить во всём Россию и разуйте уже глаза», — написала @janelizabethspy.

Отметим, что вместе с экологическими акциями протеста на выходных в Великобритании прошел ряд политических акций и забастовок.