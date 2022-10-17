Москва, , 13:58 — REGNUM Капитан московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия оценил возможности своей команды конкурировать с санкт-петербургским «Зенитом» в чемпионате России. Об этом 17 октября сообщает «Чемпионат».

Георгий Джикия Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Может ли «Спартак» бороться с «Зенитом»? Чемпионат длинный. Посмотрим», — сказал Джикия.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября, «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА со счётом 2:2 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Сейчас красно-белые с 26 очками идут на втором месте, отставая от лидирующего «Зенита» на семь баллов.

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