Екатеринбург, 17 октября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Уральском федеральном округе перевыполнен план переселения граждан из аварийного жилья на 2019–2022 годы. Об этом 17 октября в ходе оперативного совещания с главными федеральными инспекторами УрФО заявил уральский полпред Владимир Якушев.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы Ветхого Жилья

Жилищные условия улучшили 54,3 тыс. человек при плане в 49,6 тыс. жителей. В рамках региональных программ новое жильё получили ещё 40,2 тыс. уральцев.

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию, сейчас крайне важно продолжать проекты, направленные на повышение качества жизни людей. Необходимо наращивать темпы расселения аварийного жилья и по максимуму использовать все возможности для успешной реализации намеченных планов», — подчеркнул уральский полпред.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидерами по расселению аварийного жилья в УрФО стали Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ. В общей сложности с 2019 по 2022 годы новое жильё получили 94,5 тыс. уральцев.