Уфа, , 14:02 — REGNUM Гуманитарный конвой для башкирского батальона им. Героя России А. Доставалова в ближайшее время отправился из Уфы. Об этом сообщил председатель государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на своей странице в социальной сети.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Он сообщил, что утром 16 октября из Уфы был отправлен конвой с грузом для бойцов башкирского батальона имени Героя России генерала М. Шаймуратова.

«В составе груза также продукты питания, медицинские аптечки, обмундирование, спальники, дождевики. Конвой сопровождают спасатели Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям», — сообщил Гумеров.

Он сообщил, что конвой будет проходить через города Таганрог, Мариуполь, Приморск и Мелитополь.

В ближайшее время конвой отправится с грузом и для башкирского батальона имени Героя России А. Доставалова, пояснил председатель госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.