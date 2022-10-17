Калуга, 17 октября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Калужской области около 1,5 млрд рублей будет направлено на создание условий для реализации новых инвестиционных проектов в индустриальных парках и особой экономической зоне. Эти средства позволят построить новые промышленные предприятия, организовать дополнительные рабочие места и главное — обеспечить в будущем рост доходов областного бюджета. Об этом 17 октября заявил губернатор Владислав Шапша на заседании регионального правительства, где обсудили проект закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Министерство финансов Калужской области Проект бюджета Калужской области на 2023 год

С учётом всех источников доходы областного бюджета в 2023 году составят 72,1 млрд рублей. Общий объем расходов прогнозируется в размере 75,3 млрд рублей. Дефицит бюджета — 3,2 млрд рублей. Бюджет сохранит социальную направленность. Расходы социального характера запланированы в объеме 47,7 млрд рублей (63% от общей суммы расходов). Бюджетные ассигнования на 2023 год позволят в полном объеме выполнить не только все социальные обязательства, но и реализовать мероприятия региональных проектов, сформированных в рамках национальных проектов. Также запланированы значительные средства на развитие экономики, агропромышленного комплекса, инфраструктуры и коммунального хозяйства.