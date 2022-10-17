Москва, 17 октября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Глава Минфина РФ Антон Силуанов считает неподходящим нынешнее время для рассмотрения вопроса увеличения налоговой нагрузки на граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Kremlin.ru Антон Силуанов

«Мне кажется, что сейчас вопрос об увеличении налоговой нагрузки на граждан не самый актуальный и время далеко не самое подходящее», — сказал министр на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Напомним, ранее замглавы Минфина РФ Ирина Окладникова заявила, что введение в России прогрессивной шкалы налогов может привести к тому, что зарплаты снова уйдут в тень.