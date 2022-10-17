Кабул, , 13:56 — REGNUM Государственное информационное агентство «Бахтар», контролируемое талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщило, что рассматривается возможность реставрации дома Ахмад Шаха Абдали, основателя империи Дуррани в афганской провинции Кандагар.

Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

Издание процитировал министра информации и культуры муллу Хайруллу Хайрхаха, что постепенное разрушение дома Ахмад Шаха Абдали будет предотвращено.

В ходе своей поездки в Кандагар Хайрхах посетил дом Ахмад Шаха Абдали в этом городе. Согласно информации «Бахтар» со ссылкой на министра информации и культуры правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), помимо этого дома будет отреставрирован и ряд других исторических зданий.

Ахмад Шах Дуррани, также известен как Ахмад Шах Абдали (1722-1772) — основатель Дурранийской империи, которая является началом современного Афганистана. После убийства Надир-шаха Афшара стал эмиром Хорасана, а позже стал основателем и правителем собственной империи. Афганцы часто называют его Баба («отец»).