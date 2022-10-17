Омск, , 13:55 — REGNUM Жители разных округов Омска 17 октября пожаловались на сильный и химический запах гари.

Омск Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Подписчики городских пабликов в соцсетях сообщили о том, что запах в Омске был достаточно интенсивным. Кто-то даже побоялся выпускать на улицу детей, передаёт «12 канал «.

«Что за вонь? Нечем дышать. Нефтяники», — пишет один из омских интернет-пользователей в городском паблике. За час запись собрала десятки комментариев. На запах гари и химии также пожаловались жители центра Омска, Ленинского округа, Старого Кировска, Октябрьского округа, Амурского посёлка.

Как сообщает Обь-Иртышское УГМС, метеорологические условия способствуют рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе.

В минприроды Омской области проинформировали о том, что превышения предельно допустимых концентраций были зафиксированы на автоматизированном посту наблюдений на улице 4-й Поселковой по оксиду углерода — в 1,2 раза с 19:20 до 19:40 по местному времени и РМ2,5 — в 1,32 раза с 19:00 до 20:20.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года специалисты выявили потенциальные источники загрязнения атмосферного воздуха и неприятных запахов в столице Ленинградской области Гатчине.

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