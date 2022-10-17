Рыбинск, Ярославская область, , 13:55 — REGNUM Секции первого в России пассажирского катамарана на подводных крыльях изготовлены и отгружены на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске (входит в Объединенную судостроительную корпорацию — ОСК). Об этом 14 октября сообщила пресс-служба ОСК.

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Уточняется, что центральные секции корпусов первого катамарана, вес каждой из которых составляет 3,2 тонны, а также блоки корпуса «мост» будут доставлены автотранспортом в Иркутск на ремонтно-эксплуатационную базу флота Восточно-Сибирского речного пароходства.

Также указывается, что срок транспортировки составит 12 дней, и добавляется, что готовые блоки будут отправлены в несколько этапов, а затем специалисты рыбинского завода начнут собирать пассажирский катамаран на подводных крыльях в Иркутске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мощности по выпуску термомодифицированных пиломатериалов до 1000 м3 в месяц увеличивает лесозавод «Судома», расположенный в Псковской области.