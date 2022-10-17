Луганск, 17 октября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Луганске за неделю с 10 по 16 октября на свет появились 42 младенца. Об этом 17 октября сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

StockSnap Младенец

Так, Луганский центр здоровья уточняет, что родились 17 мальчиков и 25 девочек. Максимальный вес новорожденного составил 4 килограмма 300 граммов, минимальный вес — 2 килограмма 200 граммов.

Отделы записей актов гражданского состояния (ЗАГС) Луганской Народной Республики в 2021 году зарегистрировали более 5 тыс. рождений детей.