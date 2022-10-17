Белград, , 15:11 — REGNUM Вице-премьер и министр энергетики Сербии Зорана Михайлович призвала министра внутренних дел Александра Вулина покинуть правительство из-за его «лицемерной позиции по отношению к ЕС». Об этом Михайлович заявил 17 октября в Белграде.

Зорана Михайлович Mre. gov. rs

«Абсолютно законно выступать против членства Сербии в ЕС, но умно ли это или нет — время покажет. Но, с другой стороны, если кто-то является членом правительства Сербии, которая одним из своих приоритетов провозгласила вступление в ЕС, если кто-то является членом правящей коалиции, для которой это тоже один из приоритетов, тогда абсолютно аморально и лицемерно говорить о том, что Сербия не должна быть в ЕС», — процитировало агентство «Танюг» слова Михайлович.

По ее словам, Вулин и его партия должны покинуть правящую коалицию, самостоятельно принять участие в выборах с собственной программой и посмотреть, поддерживают ли граждане эту программу.

Напомним, что Александр Вулин 16 октября заявил изданию Novosti, что физическое существование Сербии зависит от ее хороших отношений с Россией, и чем раньше Белград признает, что Сербия не нужна Евросоюзу, тем лучше.