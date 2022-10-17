Тамбов, 17 октября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Пламя мемориала «Вечная слава» погасили неизвестные на Соборной площади в Тамбове, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Тамбов

Выявить вандалов помогла система «Безопасный город» — накануне вечером камеры запечатлели, как трое неизвестных потушили вечный огонь и скрылись. Полицейские установили их личности, это учащиеся двух школ Тамбова, один из которых уже состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.

В отношении родителей подростков составлен административный протокол. В полиции будут ходатайствовать о помещении школьников в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, в качестве профилактической меры.