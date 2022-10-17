Астана, 17 октября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Протяжённость платных дорог в Казахстане к 2025 году вырастет в несколько раз. Об этом 17 октября сообщил журналистам министр индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбек Ускенбаев.

Дорога

«Для дальнейшего перевода автодорог на самосодержание платность планируется ввести на участках автодорог II категории протяжённостью 2,5 тыс. км после приведения их в нормативное состояние», — сообщил министр.

Он добавил, что в целом к 2025 году планируется ввести плату за проезд на 11 тыс. км дорог. В настоящее время в Казахстане 2,2 тыс. км дорог являются платными.

Стоит отметить, что в Казахстане плата за проезд по платным дорогам составляет 1 тенге за 1 км (около 13 коп.) для легковых машин и 25 тенге — для грузовых (около 3,3 руб.).